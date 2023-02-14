Спецоперация 14 февраля 2023, 13:09 Кремль ответил на вопрос о влиянии украинских наемников на ход СВО Пресс-секретарь Песков: участие наемников на стороне Украины не изменит ход СВО РИА «Новости»

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Участие на стороне Украины иностранных наемников никак не изменит ход проводимой специальной операции. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Участие иностранных наемников на стороне Украине лишь затянет проведение специальной операции, но не изменит ее ход», — сказал он.

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Ранее бывший подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что военные части Украины на Харьковском направлении пополнились иностранными бойцами. По его словам, разведчики установили, что новоприбывшие боевики в основном общаются на немецком, польском и французском языках.

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Российский сенатор Сергей Цеков заявлял, что посольства Украины в западных странах в настоящее время работают в качестве военкоматов для набора иностранцев с последующей их отправкой в зону боевых действий.

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор отмечал, что российские военные полностью уничтожат 30 тысяч иностранных наемников, ведущих боевые действия на стороне ВСУ.