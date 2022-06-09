Кремль ответил на вопрос о судьбе пленных националистов с «Азовстали»
Песков сообщил, что Кремлю неизвестно о судьбе пленных украинских военных с «Азовстали»
Кремль не располагает данными о судьбе плененных украинских военнослужащих, вывезенных с металлургического комплекса «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Не располагаем информацией о судьбе пленных военнослужащих ВСУ с „Азовстали“, перевезенных в Россию», — заявил помощник Владимира Путина.
Боевики запрещенного в России националистического батальона «Азов»* вышли из подземелий «Азовстали» 20 мая.
Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий писал, что нельзя обменивать националистов, против которых в России возбуждены уголовные дела.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обратились к Путину с просьбой освободить вышедших с «Азовстали» украинских военных.
*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.