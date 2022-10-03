Кремль ответил на критику военных Кадыровым | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 14:15 Поделиться Telegram

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Viber Кремль ответил на критику военных Кадыровым Пресс-секретарь президента РФ Песков: Чечня внесла большой вклад в спецоперацию

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Чеченская Республика и лично глава республики Рамзан Кадыров внесли большой вклад в проведение специальной военной операции России на территории Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал заявление Кадырова с критикой в адрес российских военных. По словам Пескова, в тяжелые моменты эмоции следует все-таки исключить, так что предпочтительно придерживаться сбалансированных оценок.

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«Весьма эмоциональный момент. Здесь, конечно, нужно сказать, что главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал, внес очень большой вклад и продолжает вносить — вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведения специальной военной операции, и весьма героически и эффективно», — сказал пресс-секретарь.

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Несовершеннолетний возраст не должен быть препятствием для обучения защите родины, написал заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что скоро отправит на передовую в зону спецоперации своих сыновей, которым исполнилось 14, 15 и 16 лет.

Ранее Рамзан Кадыров предложил принимать более кардинальные меры в ходе выполнения СВО. В своем Telegram-канале он предложил рассмотреть возможность объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения.

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