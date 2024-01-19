Спецоперация 19 января 2024, 14:08 Кремль отреагировал на уничтожение французских наемников в Харькове Песков: участие иностранных наемников в боях на стороне ВСУ подтверждается РИА «Новости»

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На стороне украинской армии участие в боевых действиях ведут много иностранных наемников, информация регулярно подтверждается. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на сообщение Минобороны об уничтожении пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основную часть которых составляли боевики из Франции. В результате атаки погибли свыше 60 человек, еще более 20 пострадали.

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«Через наших дипломатов там идет весь разговор. Предложения от Франции провести диалог на высшем уровне не поступали. Много иностранных наемников выступают на стороне Украине, раз за разом это утверждение находит себе подтверждение», — сказал Песков.

МИД Франция в ответ заявлял, что сведения о наемниках из республики являются информационной манипуляцией со стороны России. В ведомстве подчеркивали, что на стороне ВСУ нет граждан республики.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал о планах нижней палаты парламент принять обращение к депутатам из Франции в связи с ситуацией в Харькове.