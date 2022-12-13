Важное 13 декабря 2022, 13:37 Кремль опроверг возможный вывод войск с Украины Пресс-секретарь президента Песков исключил вывод войск России с Украины до конца года РИА «Новости»

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К мирному урегулированию конфликта на Украине нужно подходить, учитывая нынешние реалии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что о выводе российских войск до конца года не может быть и речи. Об этом рассказали «Известия».

«Об этом не может идти и речи», — сказал он на брифинге.

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Он прокомментировал идею киевского режима о «трех шагах к миру». Дмитрий Песков посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому учитывать реалии последнего времени — в составе России по итогам референдумов появились новые регионы. Без учета этого факта предпринимать что-то невозможно. В администрации президента также опровергли отставку начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Дмитрий Песков сказал, что такой указ не подписывали, назвал это очередной сплетней и «телеграммной уткой» о кадровых назначениях.

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Дмитрий Песков рассказал о восстановлении новых регионов. Он назвал их возвращение к мирной жизни приоритетом и сообщил, что на ремонт и строительство выделяют большие деньги.