Песков заявил, что в Кремле не знают об использовании иранских дронов на Украине | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 14:03 Песков заявил, что в Кремле не знают об использовании иранских дронов на Украине Песков: в Кремле не знают о применении иранских дронов на Украине

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Правительство России не располагает данными о закупке и применении дронов иранского производства Вооруженными силами Российской Федерации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Федерации Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Нет, мы не располагаем такой информацией», — сказал Песков.

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Он напомнил, что в России используют военную технику отечественного производства и с русскоязычными наименованиями, и журналистам стоило бы знать этот факт.

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«Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями, все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны», — подчеркнул Песков.

СМИ и украинские политики заявили, что утром 17 октября Киев подвергся атаке дронами-камикадзе, которые запустили ВС России для ударов по объектам важной инфраструктуры города. Кадрами полета одного из таких боеприпасов на территории Киева поделилось российское издание News.ru.