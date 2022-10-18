Песков заявил, что в Кремле не знают об использовании иранских дронов на Украине | 360°

18 октября 2022, 14:03
Песков заявил, что в Кремле не знают об использовании иранских дронов на Украине
Песков: в Кремле не знают о применении иранских дронов на Украине
Правительство России не располагает данными о закупке и применении дронов иранского производства Вооруженными силами Российской Федерации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Федерации Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
«Нет, мы не располагаем такой информацией», — сказал Песков.
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Он напомнил, что в России используют военную технику отечественного производства и с русскоязычными наименованиями, и журналистам стоило бы знать этот факт.
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«Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями, все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны», — подчеркнул Песков.
СМИ и украинские политики заявили, что утром 17 октября Киев подвергся атаке дронами-камикадзе, которые запустили ВС России для ударов по объектам важной инфраструктуры города. Кадрами полета одного из таких боеприпасов на территории Киева поделилось российское издание News.ru.
Дмитрий Песков
Специальная военная операция РФ на Украине
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