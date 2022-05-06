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    06 мая 2022, 15:12

    Кремль не подтвердил нападение Украины на судно в Черном море

    Песков не получал информации о нападении Украины на судно в Черном море

    Екатерина Виславская

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о якобы совершенном Украиной нападении на судно в Черном море, сообщил ТАСС.

    Кремль не подтвердил нападение Украины на судно в Черном море

    «Мы не располагаем такой информацией», — ответил он на вопрос журналистов.

    Сообщается, что упоминания о якобы совершенной на некое военное судно в Черном море атаке появились в украинских СМИ.

    Дмитрий Песков также рассказал на брифинге, что данные об инсценировке в Буче будут обнародованы, сообщило РИА ФАН. Собраны детальные и аргументированные доказательства того, что массовый расстрел, якобы совершенный Вооруженными силами России, был специально срежиссированной постановкой и провокацией.

    Ранее источники CNN рассказали, что американская разведка поставляла Украине координаты российского крейсера «Москва», затонувшего после пожара и детонации боезапаса.