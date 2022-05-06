Кремль не подтвердил нападение Украины на судно в Черном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о якобы совершенном Украиной нападении на судно в Черном море, сообщил ТАСС.

«Мы не располагаем такой информацией», — ответил он на вопрос журналистов.

Сообщается, что упоминания о якобы совершенной на некое военное судно в Черном море атаке появились в украинских СМИ.

Дмитрий Песков также рассказал на брифинге, что данные об инсценировке в Буче будут обнародованы, сообщило РИА ФАН. Собраны детальные и аргументированные доказательства того, что массовый расстрел, якобы совершенный Вооруженными силами России, был специально срежиссированной постановкой и провокацией.

Ранее источники CNN рассказали, что американская разведка поставляла Украине координаты российского крейсера «Москва», затонувшего после пожара и детонации боезапаса.