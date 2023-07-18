Спецоперация 18 июля 2023, 14:31 Кремль назвал ударами возмездия за Крымский мост поражение объектов в Одессе Песков: поражение объектов портовой инфраструктуры Одессы — возмездие за Крымский мост РИА «Новости»

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Удары, которые нанесли ВС России высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, стали ответом на теракт на Крымском мосту. Об этом заявил РИА «Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это удары возмездия за Крымский мост», — подчеркнул он.

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Минувшей ночью подразделения ВС России с помощью высокоточного оружия морского базирования поразили объекты, где готовились теракты против РФ с применением беспилотных катеров, а также место их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.

Кроме того, в районе Николаева и Одессы также уничтожили хранилища топлива, снабжающие ВСУ горючим.

«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», — подчеркнули в Минобороны.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Жертвами стали муж и жена из Белгородской области — пара вместе с 14-летней дочерью ехала в отпуск на своей машине. Девочка выжила, но получила травмы.

Президент РФ Владимир Путин накануне назвал теракт бессмысленным преступлением, указав, что Крымский мост давно не используют для военных перевозок.

«Ответ со стороны России, конечно, будет», — предупредил глава государства.