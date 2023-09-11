Спецоперация 11 сентября 2023, 12:56 Кремль назвал способ купирования угрозы терактов со стороны Украины Песков: продолжение СВО обусловит купирование угрозы терактов со стороны Украины РИА «Новости»

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Власти Украины не гнушаются практикой террористических атак и продолжают предпринимать их попытки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК. По его словам, чтобы исключить угрозы терактов со стороны киевского режима, необходимо довести спецоперацию до конца.

«Киевский режим не гнушается практикой покушений против известных людей, лидеров общественного мнения и, конечно, ударов по гражданским целям», — указал представитель Кремля.

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Этот фактор, по его мнению, также обусловливает необходимость безусловного продолжения СВО.

«Чтобы эта угроза была полностью купирована», — пояснил он.

Песков также обратил внимание, что начало спецоперации было крайним вариантом достижения целей России по гарантиям безопасности.

Отдельное внимание представитель Кремля обратил на возможность переговоров с украинской стороной, напомнив, что Россия всегда была открыта для диалога. Но на сегодняшний день предпосылок для возобновления переговорного процесса нет, указал он.