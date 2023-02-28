Важное 28 февраля 2023, 13:14 Кремль назвал приоритетные цели при урегулировании украинского конфликта Песков: при переговорах с Украиной важно учитывать новые территориальные реалии РИА «Новости»

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Россия может урегулировать ситуацию на Украине за столом переговоров, однако приоритетным для страны является достижение целей спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Есть определенные реалии, я имею ввиду новые регионы страны. Россия не может поступиться со своей Конституцией. Также есть определенные цели, поставленные в специальной операции», — сказал он.

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Песков подчеркнул, что при определенных обстоятельствах и отношении украинских властей, ситуацию возможно решить за столом переговоров

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«Но безусловным приоритетом России является достижение поставленных целей и задач в специальной операции», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее помощник главы государства отметил, что российская сторона не фиксирует никаких сигналов от украинского режима о готовности начать переговоры. Песков отметил, что Украина не может вести диалога с Россией де-юре, в силу принятых законодательных актов.