19 марта 2023, 13:14
Кремль назвал основную цель визита Путина в командный пункт СВО
Песков: поездка Путина в командный пункт СВО в Ростове-на-Дону заранее не планировалась
Визит президента России Владимира Путина в командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону не готовился заранее. Об этом в комментарии ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Реклама
По его словам, основной целью визита было посмотреть на работу командного пункта СВО в обычном режиме.
Реклама
О поездке Путина в Ростов-на-Дону утром 19 марта сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства провел совещание, заслушав доклады начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова и ряда военачальников.
Помимо этого, президент посетил Мариуполь, лично проверив ход строительных и восстановительных работ в освобожденном городе.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама