Важное 19 марта 2023, 13:14 Кремль назвал основную цель визита Путина в командный пункт СВО Песков: поездка Путина в командный пункт СВО в Ростове-на-Дону заранее не планировалась

Читать 360tv в

Визит президента России Владимира Путина в командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону не готовился заранее. Об этом в комментарии ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону, она не была запланирована, никак не готовилась», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Реклама

По его словам, основной целью визита было посмотреть на работу командного пункта СВО в обычном режиме.

Реклама

О поездке Путина в Ростов-на-Дону утром 19 марта сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства провел совещание, заслушав доклады начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Помимо этого, президент посетил Мариуполь, лично проверив ход строительных и восстановительных работ в освобожденном городе.