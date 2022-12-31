Эксклюзив 31 декабря 2022, 22:56 Кремль намекнул об окончании СВО к 2024 году — Гурьянова Блогер Гурьянова: Кремль намекнул, что спецоперация закончится к решающему 2024 году

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Специальная военная операция может завершиться к 2024 году, подобные намеки были получены от Кремля. Об этом «360» рассказала Аксинья Гурьянова.

Многие специалисты пытаются проанализировать, когда предположительно может закончиться спецоперация. Блогер отметила, что ситуация накаляется в Европе и США.

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«Я надеюсь, что все это закончится раньше. Но в Кремле намекнули, что все может закончиться именно до 2024 года. Потому что 2024 год — это решающий год. Выборы в России, выборы в США и выборы на Украине. Я думаю, что США максимально в 2023 году предстоящем попытаются сделать так, чтобы России было максимально тяжело», — рассказала Гурьянова.

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Из новогоднего обращения президента России Владимира Путина политолог Юрий Светов сделал вывод, что в 2023 году СВО получит новый импульс и будет развиваться с другой интенсивностью. В этом году Путин выступил с новогодним обращением вместе с военными в Ростове-на-Дону. Президент подчеркнул, что прошедший год многое расставил по своим местам.