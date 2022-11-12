Спецоперация 12 ноября 2022, 07:20 Кремль исключил возможность изменения статуса Херсонской области Представитель Кремля Песков заявил о неизменности статуса Херсонской области РИА «Новости»

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Херсонская область юридически является субъектом Российской Федерации, этот статус не изменится. Об этом заявил помощник президента России Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

«Законодательство субъект определен, закреплен. Изменений тут нет и быть не может. Херсонская область — субъект Российской Федерации», — сказал он.

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Песков добавил, что речь идет, в том числе, о правобережной части региона.

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Министр обороны Сергей Шойгу 9 октября отдал приказ начать вывод войск с правого берега Днепра на организованные оборонительные позиции на левом берегу.

В пятницу 11 ноября министерство обороны России сообщило о полном выводе живой силы и военной техники с правого берега Херсонской области. Ведомство подчеркнуло, что всего правый берег покинули около30 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц боевой техники.

Глава военно-гражданской администрации Херсона Александр Кобец заявлял, что в городе остались до ста тысяч мирных жителей.