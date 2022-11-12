12 ноября 2022, 07:20
Кремль исключил возможность изменения статуса Херсонской области
Представитель Кремля Песков заявил о неизменности статуса Херсонской области
Херсонская область юридически является субъектом Российской Федерации, этот статус не изменится. Об этом заявил помощник президента России Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».
«Законодательство субъект определен, закреплен. Изменений тут нет и быть не может. Херсонская область — субъект Российской Федерации», — сказал он.
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Песков добавил, что речь идет, в том числе, о правобережной части региона.
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Министр обороны Сергей Шойгу 9 октября отдал приказ начать вывод войск с правого берега Днепра на организованные оборонительные позиции на левом берегу.
В пятницу 11 ноября министерство обороны России сообщило о полном выводе живой силы и военной техники с правого берега Херсонской области. Ведомство подчеркнуло, что всего правый берег покинули около30 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц боевой техники.
Глава военно-гражданской администрации Херсона Александр Кобец заявлял, что в городе остались до ста тысяч мирных жителей.
Дмитрий Песков
Специальная военная операция РФ на Украине
Ситуация в Херсоне
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