Важное 28 февраля 2023, 12:55 Кремль допустил урегулирование украинского конфликта за столом переговоров Представитель Кремля Песков не исключил урегулирование ситуации на Украине переговорами РИА «Новости»

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Россия не исключает вероятность урегулирования украинского конфликта за столом переговоров, но приоритетом для государства остается выполнение целей специальной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

По словам Пескова, необходимо учитывать Конституцию России и нынешние территориальные реалии.

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«Однако сигналов о переговорах со стороны Украины нет. Власти этой страны не могут вести диалог де-юре, мы исходим из этого», — отметил он.

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В октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал документ о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев указывал на невозможность диалога с Зеленским. Политик отметил, что президент соседней страны безропотно подпишет те бумаги, на которые ему укажут.