28 февраля 2023, 12:55
Кремль допустил урегулирование украинского конфликта за столом переговоров
Представитель Кремля Песков не исключил урегулирование ситуации на Украине переговорами
Россия не исключает вероятность урегулирования украинского конфликта за столом переговоров, но приоритетом для государства остается выполнение целей специальной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
По словам Пескова, необходимо учитывать Конституцию России и нынешние территориальные реалии.
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«Однако сигналов о переговорах со стороны Украины нет. Власти этой страны не могут вести диалог де-юре, мы исходим из этого», — отметил он.
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В октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал документ о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев указывал на невозможность диалога с Зеленским. Политик отметил, что президент соседней страны безропотно подпишет те бумаги, на которые ему укажут.
Дмитрий Песков
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