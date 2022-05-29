Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды освободителям Красного Лимана

Военным, отличившимся при освобождении населенного пункта Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, вручил государственные награды командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Страна гордится вами, вы проявили доблесть, отвагу и мужество при выполнении своего долга. Честь награждать вас высокими государственными наградами за ваш ратный труд. Враг будет разбит. Так было, есть и будет всегда», — заявил он на награждении.

Военнослужащим военного округа были вручены такие государственные и ведомственные награды, как орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медаль «За боевые отличия».

Минобороны сообщило о полном освобождении Красного Лимана от националистов 28 мая.