Спецоперация 13 февраля 2023, 17:31 Красная Гора станет ключом к продолжению освобождения Артемовска Советник врио главы ДНР Гагин: Красная Гора — стратегический пункт для взятия Артемовска РИА «Новости»

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Освобождение населенного пункта Красная Гора в Донецкой Народной Республике позволит российской армии взять под усиленный контроль подходы к Артемовску. Об этом в эфире «России 24» заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его мнению, Красную Гору можно без преувеличения считать ключом к дальнейшему наступлению и овладению Артемовском.

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В настоящее время российские подразделения приближаются к тому, чтобы удары артиллерии могли достигать трассы Часов Яр — Артемовск. Продолжается продвижение вперед.

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«Украинский гарнизон Артемовска обречен. <…> Рано или поздно они его сдадут», — выразил уверенность Гагин.

Об освобождении Красной Горы стало известно 13 февраля. Данные об этом опубликовало Минобороны. Потери противника за сутки на этом направлении составили свыше 150 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин и другой техники.