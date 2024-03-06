Эксклюзив 06 марта 2024, 19:54 «Краков брать не будем». Вассерман рассказал, чем закончится спецоперация Депутат Вассерман — об окончании СВО: Краков брать не будем РИА «Новости»

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Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман объяснил, почему в 2022 году считал, что украинский конфликт продлится четыре дня. В интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой парламентарий рассказал, чем закончится спецоперация.

Четырехдневный конфликт

Вассерман напомнил о своем выступлении 21 января 2022 года в Госдуме. Тогда депутат заявил, что Украина начнет боевые действия в августе, и конфликт продлится четыре дня. Вассерман объяснил, почему тогда сказал именно так.

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«Я учел качество государственного и военного управления в террористической организации Украина, но не учел тот факт, который в этой же статье говорил: организация потому и стала террористической, что громадное большинство жителей занятых ею областей — русские, и удержать их в стороне от остальных русских в коечном счете можно только террором», — отметил депутат.

Он напомнил о предыдущих попытках реализовать польскую фальшивку «Украина — не Россия», которые тоже заканчивались террором против русского большинства.

«Но я не учел, что именно в силу того, что там живут почти исключительно русские, Российская Федерация не станет применять по Украине и десятой доли доступных боевых средств. И не учел, что, несмотря на действительно совершенно жуткое качество военного командования на низовом уровне, они сражаются также упорно и изобретательно, как все остальные русские», — заявил Вассерман.

Чем закончится СВО

В заключение парламентарий рассказал о том, чем закончится специальная операция.

«Я не могу сказать, когда закончится специальная военная операция. Могу только сказать, чем она закончится: Краков брать не будем», — подытожил депутат.

Парламентарий также оценил роль женщин в военном деле. Он заявил, что представительницы прекрасного пола вряд ли выйдут на первый план в этой сфере, так как у них развит инстинкт защиты потомства.