ВКС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области | 360°

Все новости

Подмосковье

09 сентября 2022, 16:34

Более 500 лифтов заменили в Подмосковье с начала года

Мир

09 сентября 2022, 16:31

Россия воплотила в жизнь энергетический кошмар Европы — СМИ

Реклама

Культура

09 сентября 2022, 16:26

Москвичам рассказали, куда сходить в День города

Подмосковье

09 сентября 2022, 16:23

Жители Подмосковья смогут онлайн зарегистрировать квартиру в Росреестре

Важное

09 сентября 2022, 16:19

Минобороны озвучило потери ВСУ при провале наступления на Николаево-Криворожском направлении

Спецоперация

09 сентября 2022, 16:12

Краснодарский край примет эвакуированных из Харьковской области детей и женщин

Эксклюзив

09 сентября 2022, 16:09

Судимого за убийство и поджог матери жителя Городца вновь задержали. В этот раз  — за домогательства к детям

Подмосковье

09 сентября 2022, 16:08

Участники из Подмосковья стали призерами конкурса «Цифровой прорыв»

Подмосковье

09 сентября 2022, 16:08

Застройщиков из Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе на лучший проект

Важное

09 сентября 2022, 16:04

ВКС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области

Минобороны России заявило об уничтожении более 50 боевиков батальона «Кракен»

Читать 360tv в

Воздушно-космические силы России высокоточным ударом уничтожили более 50 боевиков нацформирования «Кракен»* и 16 единиц техники в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Удар также нанесли по позициям 93-й механизированной бригады в ДНР.

Реклама

«Поражены пункты управления националистического формирования „Кракен“* в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам Вооруженных сил Украины. Там добавили, что в Николаевской области уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама