ВКС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области | 360°

Важное 09 сентября 2022, 16:04 Поделиться Telegram

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Viber ВКС России уничтожили более 50 националистов в Харьковской области Минобороны России заявило об уничтожении более 50 боевиков батальона «Кракен» РИА «Новости»

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Воздушно-космические силы России высокоточным ударом уничтожили более 50 боевиков нацформирования «Кракен»* и 16 единиц техники в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Удар также нанесли по позициям 93-й механизированной бригады в ДНР.

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«Поражены пункты управления националистического формирования „Кракен“* в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам Вооруженных сил Украины. Там добавили, что в Николаевской области уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.

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