Важное 31 июля 2023, 13:12 Ковалевку и Сергеевку на Краснолиманском направлении освободили от ВСУ Шойгу объявил об освобождении Ковалевки и Сергеевки на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военные освободили от ВСУ Ковалевку и Сергеевку на Краснолиманском направлении. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По словам министра, эти населенные пункты освободили, используя маневр контратаки и контрудары. Кроме того, на Купянском направлении, по данным главы Минобороны, подразделения ВС РФ освободили железнодорожную станцию Молчановка.

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«Особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк. Там также действовали активно, действовали маневренно. И в результате добились успехов», — подчеркнул Шойгу.

Он также обратил внимание на отважные действия 238-й артиллерийской бригады, 31-го инженерно-саперного полка и 23-го истребительного авиационного полка.

За минувший месяц в результате успешных действий ВС России потери противника составили 20 824 военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, среди них 10 танков Leopard, 11 БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 САУ из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

«Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт», — указал глава Минобороны.