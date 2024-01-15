Спецоперация 15 января 2024, 06:14 Костромские десантники уничтожили БМП с рекордного расстояния Бойцы ВДВ при помощи ПТРК «Корнет» уничтожили БМП ВСУ с расстояния 7800 метров РИА «Новости»

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Украинскую боевую бронемашину пехоты на Артемовском направлении спецоперации уничтожили с рекордного расстояния в 7800 метров. Костромские десантники нанесли удары управляемыми ракетами из противотанкового ракетного комплекса «Корнет», сообщило Минобороны России.

В зоне боевых действий засекли две БМП Вооруженных сил Украины. Десантники действовали из укрытия. Они стреляли управляемыми ракетами из ПТРК «Корнет» с использованием новых прицелов. Военные нанесли удар с рекордной дистанции в 7800 метров и успешно поразили первую машину пехоты с экипажем внутри. Артиллеристы вывели из строя вторую.

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«Нам поставили тепловизоры на них, поэтому мы можем в зависимости от ракет стрелять на дальность и до 10 километров, так что враг пусть боится», — сказал журналистам замкомандира противотанкового взвода с позывным Зевс.

Благодаря новому оборудованию десантники смогли не только стрелять на большие расстояния, но и вести огонь круглые сутки. Военнослужащий заявил, что еще не встречал ПТРК совершенней, чем «Корнет».

На Купянском направлении уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ. Операцию провели с использованием танка Т-90М «Прорыв».