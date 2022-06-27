«Косят под нас». Украинские военные пытались выдать себя за бойцов ЛНР в Северодонецке

Военнослужащие ВСУ предпринимали попытку выдать себя за бойцов Луганской Народной Республики в Северодонецке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на своего корреспондента.

«Украинская армия, они переодевались в нашу форму, наши повязки. Мы постоянно меняем повязки просто потому, что они так же, как и мы. Косят под нас», — рассказал военный Народной милиции ЛНР с позывным Фотограф.

Сейчас Северодонецк открыт для журналистов. До этого въезд в город был запрещен из-за постоянных обстрелов ВСУ и диверсионных групп. Корреспондент издания отметил, что видно, как сильно разрушен город. Он предположил, что, наверное, повреждение есть среди 90% жилого фонда.

На улицах Северодонецка повсюду можно увидеть разбитые строения, выщербленный снарядами асфальт, а также остатки от боеприпасов.

Военнослужащие ВС РФ продолжают окружать бойцов украинских подразделений в районе Лисичанска. По словам помощника главы Чечни Апти Алаудинова, практически каждый час шансы ВСУ удержать населенный пункт становятся меньше. Остановить продвижение российских войск у украинских бойцов не получается.