Лидеры стран «Большой семерки» несут прямую ответственность за конфликт на Украине и ее раскол. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Он процитировал заявление представителя Белого дома о том, что участники саммита G7 будут продвигать видение мира, основанное на принципах свободы и открытости, а не принуждения и агрессии.

Сенатор отметил, что если бы захватившие власть после Майдана политики разделяли эти идеи, то мир бы сохранился и «сама Украина не распалась бы на Запад и Восток». У страны не осталось бы другого выбора, кроме как стать свободной, демократической и цивилизованной.

«Не стала. Лидеры G7, трагедия Украины — это зона вашей прямой ответственности. А точнее, безответственности и геополитического эгоизма», — написал политик.