Спецоперация 19 декабря 2022, 13:11 Корреспонденты «Звезды» показали, как работает комплекс «Блоха» в зоне СВО

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Переносную установку радиоэлектронной борьбы «Блоха» российские военные используют преимущественно на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили журналисты телеканала «Звезда».

Комплекс способен распознавать сигналы на частоте от 30 до 3000 мегагерц, при этом собирается и разбирается он в течение пяти минут и может работать даже в машине.

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«Прием сигналов радиостанций цифрового и аналогового вида, а также радиотехнические сигналы эрэлэсок, пехотных эрэлэсок и контрбатарейной борьбы», — рассказал об установке командир маневренной группы РЭБ с позывным «Карат».

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«Блоха» распознает цифровые радиостанции, а также комплексы радиолокационной и контрбатарейной борьбы.

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