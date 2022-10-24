Корреспонденты «Звезды» показали, как мастера рембата проводят плановое обслуживание боевых машин | 360°

24 октября 2022, 12:04
Корреспонденты «Звезды» показали, как мастера рембата проводят плановое обслуживание боевых машин
«Звезда»: исправная работа боевой машины нередко решает исход боя
Перед отправлением боевой техники в зону СВО специалисты проверяют, чтобы все элементы были исправными, поскольку именно этот фактор часто решает исход на поле боя. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
На примере танка Т-80 военные мастера рассказали, что в боевой машине крайне важно протестировать систему управления огнем и всю автоматику. Зачастую этот процесс называют проверкой выстрелом.
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Иногда к броне танка во время ремонта приделывают металлические швеллеры. Они становятся своеобразной дополнительной защитой от кумулятивных снарядов противника.
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