Корреспонденты «Звезды» показали, как мастера рембата проводят плановое обслуживание боевых машин | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 12:04 Корреспонденты «Звезды» показали, как мастера рембата проводят плановое обслуживание боевых машин «Звезда»: исправная работа боевой машины нередко решает исход боя

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Перед отправлением боевой техники в зону СВО специалисты проверяют, чтобы все элементы были исправными, поскольку именно этот фактор часто решает исход на поле боя. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

На примере танка Т-80 военные мастера рассказали, что в боевой машине крайне важно протестировать систему управления огнем и всю автоматику. Зачастую этот процесс называют проверкой выстрелом.

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Иногда к броне танка во время ремонта приделывают металлические швеллеры. Они становятся своеобразной дополнительной защитой от кумулятивных снарядов противника.

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