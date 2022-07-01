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    01 июля 2022, 10:13

    Корреспонденты «Звезды» показали, как будет выглядеть будущий жилой квартал в Мариуполе

    Александр Иванов

    В Мариуполе до конца этого года будет введено в эксплуатацию более тысячи квартир. Как будут выглядеть будущие дома и жилые комплексы, показали корреспонденты телеканала «Звезда».

    По их словам, восстановлением города сейчас занимается военно-строительный комплекс Минобороны РФ. Помимо жилых домов, будут отстраиваться другие объекты инфраструктуры: школы, детские сады и медицинские центры. На улицах появятся новые игровые площадки и зоны для прогулок.

    Уже сейчас в Луганской народной республике началось строительство большого медицинского центра, добавили корреспонденты.