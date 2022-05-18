Корреспонденты телеканала «Звезда» помогли спастись пенсионерке из Мариуполя

Корреспонденты телеканала «Звезда» рассказали историю спасения пенсионерки Татьяны Александровны из Мариуполя, которая больше двух месяцев прожила в подвале одного из домов города без света и с минимальным запасом воды.

Женщине помогли уехать в Россию к ее родственникам.

«Нас забаррикадировали. Два дня не выпускали, не впускали. А потом начали стрелять. По дому… ВСУшники, Нацгвардия», — рассказала пенсионерка.

По ее словам, она, как и другие соседи, все это время находилась в подвале. Татьяна отмечает, что до сих пор боится приближаться к той квартире, в которой жила.

«Кто-то им по рации позвонил. Они мужчину и женщину выгнали. „Идите в подвал. Мы тут занимаем вашу квартиру“. Меня затолкали в туалет. Потом им кто-то по рации позвонил — „Быстро уходите“! Они все свои причиндалы собрали, оружие там. Открывают окно, и все в окно. Человек наверное пять было», — поделилась воспоминаниями женщина.

Сейчас она находится на перевалочном пункте в Ростове-на-Дону. До нового дома ей придется добираться около 10 часов. Женщина не унывает и надеется, что сможет вернуться в родной Мариуполь после того, как город будет отстроен.