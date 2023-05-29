Спецоперация 29 мая 2023, 16:59 Корреспондент телеканала «Звезда» Лапик показал кнопку пуска в боевом отделении «Бука» Корреспондент Лапик: кнопка пуска отличается своим ярким цветом

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Съемочная группа телеканала «Звезда» побывала в зоне спецоперации и смогла заснять на видео боевое отделение ЗРК «Бук». Как сообщил корреспондент Игорь Лапик, кнопка пуска в боевой машине находится отдельно от других кнопок и сразу привлекает внимание своим ярким цветом.

При этом журналист добавил, что ракетный комплекс отличается от танка своей просторностью.

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«Здесь место начальника расчета, а вот тут расположена та самая красная кнопка, с нажатия на которую начинается обратный отсчет до поражения воздушной цели», — добавил Лапик.