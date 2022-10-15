Корреспондент «Известий» пострадал во время обстрела в ДНР | 360°

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Корреспондент «Известий» пострадал во время обстрела в ДНР

Корреспондента «Известий» Кулагу контузило при обстреле в Бахмутском районе ДНР

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Съемочная группа «Известия» попала под обстрел в ДНР. Корреспондента Дениса Кулагу контузило, оператор не пострадал, рассказали в Telegram-канале издания.

Сообщается, что обстрел произошел в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики. Съемочная группа находилась в грузовике во время атаки.

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«Корреспондент „Известий“ Денис Кулага получил контузию во время работы в Бахмутском районе ДНР. Грузовик „Урал“, со съемочной группой, попал под обстрел. Автомобиль сдал в сторону и налетел на противопехотную мину», — говорится в сообщении.

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Сегодня за 2,5 часа украинские боевики обстреляли семь населенных пунктов ДНР. По городам и селам выпустили 55 снарядов из тяжелой артиллерии.

Накануне жительница Энергодара обнаружила схрон оружия на своей даче во время ремонта и добровольно сдала находку властям, сообщили Nation News.

Специальная военная операция РФ на Украине

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