Корректировщицу ВСУ задержали в ЛНР | 360°

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Корректировщицу ВСУ задержали в ЛНР

РИА «Новости»: в ЛНР задержали корректировщицу ВСУ

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Правоохранительные органы задержали в Луганской Народной Республике корректировщицу, которая помогала в наводке артиллерии украинских войск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

При участии женщины ВСУ 21 сентября атаковали населенный пункт Новоайдар из РСЗО HIMARS. Один мирный житель погиб, повреждения получил учебный корпус местного аграрного колледжа.

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Задержанная призналась, что не поддерживала атаку на колледж, и призывала не помогать ВСУ в получении координат для атаки.

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«Считаю это неправильным. Советую не делать этого, не передавать информацию. Гибнут мирные люди, разрушаются мирные объекты — школы, училища, больницы, детские сады. Не стоит этим заниматься»,  — заявила она.

В сентябре сообщалось, что бойцы Росгвардии в Запорожской области задержали 52 человека по подозрению в пособничестве Службе безопасности Украины.

В доме одного из подозреваемых силовики обнаружили тайник с боеприпасами и оружием, изъяли пехотные огнеметы, ручные гранаты, стрелковое оружие, мины и артиллерийские снаряды, писал RT.

В Херсонской области росгвардейцы задержали четырех местных жителей, которые оборудовали тайник с оружием в лесу. Бойцы выяснили, что один из мужчин планировал прибыть в место дислокации российских военных.

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