Корректировщика ударов ВСУ по Мелитополю поймали в Запорожье

Корректировщика ударов ВСУ по Мелитополю задержали в Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Данный персонаж был оперативно задержан нашими спецслужбами и дал признательные показания по террористической деятельности боевиков Зеленского. Сейчас он продолжает деятельное раскаяние и активно сотрудничает со следствием, сдавая своих подельников», — подчеркнул Рогов.

На кадрах, которые он опубликовал в мессенджере, задержанный рассказал, что в ночь на 8 августа «снял видео, в котором ВСУ бомбят мирный город Мелитополь, и ехидно хихикал, радуясь убийствам мирных жителей». Мужчина заявил, что «глубоко сожалеет» и уже оказал содействие российским правоохранителям в поимке причастных к преступлению. Он попросил прощения «у всех граждан России и Украины».

Как раз в ночь на 8 августа ВСУ попытались ударить по Мелитополю, но все ракеты перехватила система ПВО.