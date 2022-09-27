Корректировщика обстрелов ВСУ по Новоайдару задержали в ЛНР — СМИ | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 01:55 Поделиться Telegram

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Viber Корректировщика обстрелов ВСУ по Новоайдару задержали в ЛНР — СМИ РИА «Новости»: корректировщика обстрелов ВСУ по Новоайдару задержали в ЛНР Pxhere.com

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Корректировщик ударов ВСУ задержан в ЛНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на свой источник. Свои действия задержанный назвал «огромной ошибкой».

Задержанный мужчина — уроженец Новоайдарского района.

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«Силовики ЛНР задержали уроженца Новоайдарского района, бывшего сотрудника Счастьинской администрации за передачу данных и наведение огня на гражданские объекты населенного пункта Новоайдар», — рассказал собеседник агентства.

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Утром 21 сентября ВСУ обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS именно по его наводке.

Сам задержанный сообщил, что передавал сотруднику СБУ различные данные, в числе которых и информация о скоплении и передвижении по территории республики военной техники России и Народной милиции ЛНР.

Свои действия задержанный назвал «огромной ошибкой». По его словам, он не знал, что ВСУ нанесут удары по гражданским объектам поселка.

«Я очень раскаиваюсь, совершил огромную ошибку, я не знал, что будут стрелять туда (по гражданским объектам Новоайдара — прим. ред.), поверил своему руководству, Telegram-каналам (проукраинским — прим. ред.)», — сказал задержанный.

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