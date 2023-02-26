Спецоперация 26 февраля 2023, 08:45 «Корректировал огонь, помогал раненым». Отличившихся военнослужащих ВДВ наградили в зоне СВО Минобороны показало видео награждения военнослужащих ВДВ в зоне СВО

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Отличившихся на спецоперации военнослужащих Воздушно-десантных войск наградили в боевой обстановке, в южном секторе зоны СВО. Фрагмент церемонии попал на видео Минобороны России.

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«Была поставлена задача: взять укрепрайон, в котором очень крепко закрепился противник. Было немного трудно, но со всеми усилиями выполнили. Я корректировал огонь, помогал раненым, командовал своим отделением, помогал старшим начальникам. Задача была выполнена», — рассказал один из награжденных, командир разведывательного отделения.

Высокие государственные награды военнослужащи вручил командир Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майор Александр Корнев. Он поздравил воинов «крылатой пехоты» и поблагодарил их за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

За несколько дней до Дня защитника Отечества военнослужащие Вооруженных сил России в торжественной обстановке получили погоны высших офицеров из рук главы Минобороны Сергея Шойгу.