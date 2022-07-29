«Кормушка опустела». Возмущенные британцы посоветовали Зеленскому вернуться к переговорам

Британцев возмутило интервью президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены журналисту Пирсу Моргану. Читатели сайта Daily Mail раскритиковали его за опрятный внешний вид во время боевых действий и нежелание вести переговоры с Россией.

Чета Зеленских в Киеве дала интервью Talk TV. Выдержки из беседы опубликовало британское издание. Президент Украины назвал Россию врагом, пожаловался на отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании, а его жена рассказала о детях. В комментариях под статьей британцы раскритиковали их заявления.

«Чем больше этот идиот будет откладывать серьезные переговоры с Россией, тем меньше шансов для Украины договориться о более выгодной сделке», — написал Ramadamadindong.

Источник фото: РИА «Новости»

Интернет-пользователь с ником tesssa напомнил, что на поддержку киевского режима тратят деньги рядовых жителей Великобритании.

«Думаю, Зеленскому нужно перестать скакать по мировой арене и серьезно подумать о переговорах с Путиным. Британские деньги нужны британцам, и я не хочу, чтобы мы продолжали предлагать такую дорогостоящую помощь», — написал он.

Maureen2 обвинил Владимира Зеленского в использовании молодых солдат в качестве пушечного мяса. Читатель screamingskull сыронизировал над его беспечной жизнью на фоне боевых действий, сказав, что он «снимает видео для „Оскара“, пьет чай со знаменитостями и участвует в фотосессиях». Других читателей тоже возмутил опрятный внешний вид и поведение президента в то время, как его солдаты сидят в окопах.

«Зеленский и его жена должны понять, что кормушка опустела. По крайней мере, я на это надеюсь!», — написал Gill Conall.