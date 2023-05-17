Спецоперация 17 мая 2023, 01:37 Корабли ВМФ ударили «Калибрами» по Украине — СМИ «РВ»: корабли ВМФ ударили «Калибрами» по Украине, в Николаеве прогремели взрывы РИА «Новости»

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Корабли Военно-морского флота России нанесли точные удары по целям на Украине, сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В Николаеве прогремели взрывы.

Российские моряки ударили по территории противника ракетами класса «Калибр». В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу. Власти страны попросили население не игнорировать оповещение.

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В результате удара в Николаеве разгорелся сильный пожар, сообщили военкоры. Украинские власти завили, что пострадавших нет.

На данный момент воздушная тревога звучит в Днепропетровской области и части подконтрольной Киеву Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные официального портала оповещения граждан.

Ранее воздушная тревога звучала в столице Украины. Также сирены звучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях страны.