Спецоперация 25 августа 2023, 14:48 Корабли ВМФ России нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины Минобороны: ВМФ России атаковал порт, используемый в интересах ВСУ MOD Russia/viaGloballookpress.com

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Военно-морской флот России ночью нанес удар по используемому в интересах украинской армии объекту портовой инфраструктуры на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаку осуществили крылатыми ракетами морского базирования в ночь на 25 августа. Цель удара достигнута, объект поражен, отметили в ведомстве.

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«Сегодня ночью Военно-морским флотом России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил», — говорится в сообщении.

На Донецком направлении ВС РФ успешно отразили три атаки украинской армии в районах Зализнянского, Клещеевки и Старомихайловки в ДНР. Потери противника составили до 260 бойцов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия лишилась более чем тысячи боевиков при атаке на село Работино на Запорожском направлении.