27 мая 2023, 07:26
Корабль «Иван Хурс» атаковали дроны западного производства
РИА «Новости»: атаку на корабль «Иван Хурс» провели дроны западного производства
Надводные беспилотники, которыми украинские боевики попытались атаковать корабль «Иван Хурс», оказались западного производства. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным источника, дронами управляли через навигационную систему Starlink, запустив из военно-морского оперативного центра в Очакове.
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Сами дроны, вероятно, Украине передала Велиткобритания. Целеуказание беспилотникам давали американские системы разведки.
Изначально считалось, что беспилотники были украинскими, однако их внешний вид и размеры не похожи на БПЛА «Микола».
«В целом выбранное место атаки свидетельствует о расширении и дальнейшей эскалации конфликта», — отметил источник.
Украинские дроны попытались нанести удар по «Ивану Хурсу» водах неподалеку от пролива Босфор, в особой экономической зоне Турции 24 мая. Экипаж успешно отразил атаку, а 26 мая корабль вернулся на базу в Севастополе.
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