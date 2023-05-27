Спецоперация 27 мая 2023, 07:26 Корабль «Иван Хурс» атаковали дроны западного производства РИА «Новости»: атаку на корабль «Иван Хурс» провели дроны западного производства РИА «Новости»

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Надводные беспилотники, которыми украинские боевики попытались атаковать корабль «Иван Хурс», оказались западного производства. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным источника, дронами управляли через навигационную систему Starlink, запустив из военно-морского оперативного центра в Очакове.

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Сами дроны, вероятно, Украине передала Велиткобритания. Целеуказание беспилотникам давали американские системы разведки.

Изначально считалось, что беспилотники были украинскими, однако их внешний вид и размеры не похожи на БПЛА «Микола».

«В целом выбранное место атаки свидетельствует о расширении и дальнейшей эскалации конфликта», — отметил источник.

Украинские дроны попытались нанести удар по «Ивану Хурсу» водах неподалеку от пролива Босфор, в особой экономической зоне Турции 24 мая. Экипаж успешно отразил атаку, а 26 мая корабль вернулся на базу в Севастополе.