Украина начала готовить провокацию с убийством жителей Волчанска | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 01:18 Украина начала готовить провокацию с убийством жителей Волчанска Координационный штаб: Украина готовит провокацию с расстрелом своих граждан в Волчанске РИА "Новости"

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Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине выпустил официальное сообщение о подготовке Киевом провокации. Представители штаба раскрыли в нем детали плана украинцев.

В заявлении говорится, что украинские военные планируют расстрелять собственных граждан, чтобы затем обвинить Россию в военном преступлении.

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Сообщается также день, место и обстоятельства, когда запланирована «кровавая провокация».

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«24 октября в городе Волчанск Харьковской области, во время раздачи продуктовой помощи жителям, подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий», — написали на сайте Минобороны.

Ранее уже сообщалось, что Украина хочет подорвать так называемую «грязную бомбу» на своей территории и обвинить в произошедшем Россию.

В связи с этим министр обороны РФ Сергей Шойгу провел 23 октября ряд телефонных переговоров со своими иностранными коллегами — министрами военных ведомств США, Великобритании, Турции и Франции. С ними он обсудил ситуацию на Украине и возможные провокации со стороны ВСУ.