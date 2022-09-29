Концертные бригады предложили создать в зоне спецоперации | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

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Viber Концертные бригады предложили создать в зоне спецоперации Денис Майданов: артист на фронте — это тоже профессия

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Депутат Государственной думы и певец Денис Майданов считает, что в зоне спецоперации на Украине необходимо создать концертные бригады для выступления артистов. Об этом написал Life.

Майданов добавил, что артист на фронте — это тоже профессия.

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«Кто-то на передовую едет, кто-то — в места отдыха наших войск. И звонков у меня очень много раздавалось от тех ребят, которые говорили: „Денис, мы готовы и очень хотим поддержать свою страну, готовы куда угодно поехать и где угодно выступать“. И этот список у меня достаточно большой. Этих людей хочется в пример поставить», — сказал депутат.

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По его словам, популярные исполнители принесут гораздо больше пользы, если будет поднимать силу духа военным своим талантом.

«Артисты сегодня должны задавать тон, они должны писать много патриотических песен, выступать [там,] где это нужно, поднимать дух. Если необходимо будет, мы создадим концертные бригады, я готов на себя это взять и возить ребят везде, где это потребуется», — резюмировал он.

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