Мариупольская филармония пережила боевые действия и дала первый концерт после освобождения города от ВСУ. Концерты — это индикатор жизни и развития, уверен генеральный директор — художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий.

Далее — прямая речь.

Верные Донбассу музыканты

День первого выступления после освобождения города — 17 июля — стал знаковым для всего Мариуполя. Особенно для мариупольских музыкантов, вошедших в состав оркестра, который выступил в Парке культуры и отдыха имени Н. А. Гурова. Эти люди — бывшие работники Мариупольской камерной филармонии. Ее создали в 2018 году в противовес Донецкой. Так украинские власти изначально хотели создать основную — Донецкую областную филармонию, которая бы базировалась в Мариуполе.

Однако назвать три небольших коллектива областной филармонией — это преувеличение. И затея провалилась. Хотя в Луганской Народной Республике подобная махинация удалась.

Источник фото: «ВКонтакте»/Донецкая филармония

На Украине так принято — создавать фейки, ложные структуры <…> Сама Украина сегодня — это воплощение Антироссии. Из числа работников Мариупольской филармонии остались самые преданные городу, верные Донбассу музыканты, которые вошли в состав Эстрадно-симфонического оркестра Александр Парецкий.

Он с 1 июля является структурным подразделением Донецкой государственной академической филармонии. Все эти люди теперь — ее полноценные работники. Совсем скоро они получат заработную плату, которая, смею заверить, значительно превышает их зарплату в украинской филармонии.

Индикатор жизни города

Состоявшийся концерт был первым заданием, которое коллектив успешно выполнил. На самом деле концертная деятельность, ее активность — это индикатор жизни, ее развития. Из-за тотальных обстрелов ВСУ, воюющих на стороне Запада, в Донецке концертная, творческая жизнь находится в состоянии ожидания. Мы все очень ждем того момента, когда вооруженные силы украинских националистов будут отодвинуты от Донецка на десятки, сотни километров.

Источник фото: «ВКонтакте»/Донецкая филармония

В этом отношении у Мариуполя сейчас больше возможностей, хотя после катастрофического урона, который нанесли боевые действия, горожанам еще долго предстоит приходить в себя. В то же время Мариуполь сегодня — это сплошная строительная площадка. Здание, в котором ведет деятельность наш оркестр, тоже пострадало. И там уже начаты масштабные ремонтные работы.

Все вместе это свидетельствует о том, что у города и его жителей прекрасные перспективы. Это касается и музыкантов. Сегодня они понимают, что нужны, востребованы городом и земляками Александр Парецкий.

ВСУ крушили Мариуполь при отступлении

Разрушения Мариуполя — это черная страница в истории города и в судьбах его жителей. Как рассказывают очевидцы, отступая, украинские боевики крушили все, не жалея ни жилые дома, ни социальные объекты <…> Подрыв здания Мариупольского драматического театра — это вообще что-то невообразимое.

Украинские СМИ на все лады обвиняют Россию, но устами мариупольцев, свидетелей страшных событий, говорит правда: подрыв театра — спланированная украинскими преступниками провокация. Здание филармонии тоже пострадало, но, к счастью, повреждения не столь значительные Александр Парецкий.

Ремонт уже начат. Оборудование и музыкальные инструменты в помещении филармонии тоже в основном сохранились благодаря неравнодушным работникам филармонии, которые не допустили хищений. У некоторых музыкантов инструменты сгорели вместе со всем имуществом в их утраченных квартирах и домах.

Источник фото: «ВКонтакте»/Донецкая филармония

Очевидцы поняли, кто приходит с миром, а кто несет войну

В коллективе работают увлеченные, любящие свое дело люди. Концерт, который состоялся ко Дню металлурга, — это инициатива Министерства культуры. Все музыканты во главе с главным дирижером, известным мариупольским музыкантом Василием Шакулой взялись за подготовку к концерту с большим энтузиазмом. Мы рассчитываем, что очень скоро у оркестра будет активная, насыщенная концертная работа, в том числе с гастролями по ДНР и РФ.

Источник фото: «ВКонтакте»/Донецкая филармония

Показательно то, как наши земляки радовались первым встречам и, кидаясь в объятия, говорили: «Как же мы вас ждали!». В любом случае теперь в Мариуполе не будет навязывания чуждой культуры, языка, традиций, музыки <…> Программу первого концерта артисты под руководством дирижера выбирали самостоятельно: ничего из предложенного не было мной либо кем-то вычеркнуто.

В составе Мариупольского оркестра — наши люди, русские люди <…> Да, у них могли возникать сомнения относительно политических устоев, вызванные агрессивным информационным пространством Украины и западных стран, но события наглядно демонстрируют, кто приходит с миром, а кто несет войну Александр Парецкий.

Иллюзия мирной жизни и планы на выступления

С 2014 года мы, к сожалению, не чувствуем себя в безопасности. Те масштабные проекты, которые удалось реализовать Донецкой государственной академической филармонии и Министерству культуры ДНР за прошедшие годы, — это наша иллюзия мирной жизни.

Еще два-три года назад говорил, что развитие музыкальной жизни и культуры в Донбассе в условиях боевых действий — это феномен Александр Парецкий.

Преступные украинские власти — мастера на провокации. Я ничему уже не удивляюсь. Когда снаряды прилетают в жилые дома, мирные кварталы, школы, детские садики и автостанции, то рассчитывать на какую-то совесть и сознательность националистов не приходится. Но мы в некоторой степени привыкли к опасности.

Источник фото: «ВКонтакте»/Донецкая филармония

Вот уже пять месяцев наш концертный зал не принимает слушателей. Несмотря на это, артисты филармонии ведут активную творческую деятельность, выступая на освобожденных территориях, принимая участие в проектах Министерства культуры ДНР, организовывая концерты в военных частях и госпиталях.

Сегодня я получаю невероятно большое количество предложений от музыкантов РФ, которые желают выступить в Донецке, Мариуполе и других городах Донбасса. У нас обширные планы, и я рассчитываю, что следующий концертный сезон стартует в полную силу.