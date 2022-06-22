ВСУ за сутки потеряли 27 человек в зоне контроля НМ ЛНР

Украинская армия за последние сутки лишилась 27 человек живой силы и 14 единиц боевой техники. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.

«В ходе боестолкновений ВСУ потеряли 27 человек личного состава, восемь единиц автомобильной техники и шесть бронетранспортеров», — говорится в заявлении ведомства.

Также четверо военнослужащих приняли решение добровольно сложить оружие и сдаться в плен.

Ранее пресс-служба Росгвардии сообщила, что спецназовцы в ЛНР задержали 12 человек в гражданской одежде, которые, предположительно, являются дезертировавшими военными украинской армии.

Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что войска республики начали продвижение по направлению к населенному пункту Лисичанск.