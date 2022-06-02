Вхождение в состав России Харьковской и Николаевской областей — вопрос ближайшего времени, а Вооруженные силы (ВС) России практически уничтожили авиацию ВСУ. Такой вывод сделал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов по итогам ежедневного брифинга официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

Далее — прямая речь.

Из сегодняшнего брифинга Минобороны в исполнении Конашенкова я бы выделил несколько моментов. Во-первых — нанесение ВС России прицельных ударов высокоточными ракетами по живой силе. В частности — по нацбатальонам «Кракен» и «Азов»*. По крайней мере, под атаку со стороны союзных сил попали подразделения, которые стали называть себя «Азовом»*

То есть мы видим уничтожение живой силы и, видимо, инфраструктуры. Это может говорить о подготовке к каким-то боевым действиям по переходу Харькова под контроль российских сил. Тут я бы стал задаваться вопросом об условиях. Никто не будет спрашивать Харьков.

Я предполагаю, что со стороны ВСУ будут задействованы какие-то внутренние резервы самого города. Какое-то подполье, возможно, поучаствует, потому что город очень крупный.

Харьков и Николаев вернутся в Россию?

Если говорить о том, будет ли Харьков браться под контроль — да, будет. Город большой, и в таких населенных пунктах тяжелее всего вести боевые действия. И чем больше вражеской живой силы уничтожит российская армия, тем яснее тому же местному населению, что время изменилось. К тому же, союзные войска взяли Донбасс.

Переход Харькова под российский контроль состоится уже после завершения основной операции по уничтожению войск в районе Донбасса. Тогда союзные войска приступят к полноценному освобождению этого города. А сейчас идет предварительная зачистка.

Источник фото: РИА «Новости»

Я думаю, взятие Харькова и переход Николаевской области под контроль российских войск — вопросы ближайшего времени. Все причерноморье будет полностью взято, и перейдет под контроль ВС России и союзных сил.

Как многие и предрекают, с переходом этих территорий в состав России тоже не возникнет задержек. Я думаю, что на политическом уровне этот вопрос уже решен.

Николаевская область будет освобождена в ближайшее время, а сам Николаев тем более.

Авиация ВСУ в плачевном состоянии

Идет постоянное уничтожение авиации и беспилотников ВСУ. Замену сбитой технике, скорее всего, даже не успевают поставлять. Это многое говорит об оснащении украинской армии. Авиация ВСУ находится в плачевном состоянии. Скорее всего, новую технику иногда собирают из ранее сбитых самолетов, которые поставляют с закрытых аэродромов НАТО.

Источник фото: РИА «Новости»

К тому же, у ВСУ уже не осталось нормальных летчиков. Их тут же уничтожают. Так что говорить о наличии какой-либо качественной авиации у ВСУ уже не стоит. Ее просто нет.

ВСУ лишаются наемников

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что поток наемников на Украину истекает. Это очевидно. И это оправданно со стороны самих наемников. Они видят, что здесь не так, как им обещали. Здесь нет побед, а есть только смерть. Это комментарии самих наемников, которым удалось выжить.

Они бегут с территории Украины. Они видят, что идет сплошной обман: им мало платят, не те задачи ставят, о которых им говорили. К тому же, наемники не планировали жестоко обращаться с мирными жителями. Говоря об этом, они якобы показывают свое человеческое лицо, оправдывая участие в наемничестве.

Надо помнить, что наемники не попадают ни под одну конвенцию. Они уничтожаются и будут уничтожаться российскими и союзными войсками ЛДНР без всяких исключений. И это тоже напрягает многих из тех, кто планирует стать наемником ВСУ. Данный факт не радует даже сторонников тех националистических движений мирового сообщества.

Они видят, что это не Сирия, где можно было первые годы беспределить. Но и там с ними все же разобрались. Это совсем совершенно иная ситуация.

Я думаю, что наемников будет все меньше, а украинцы уже не могут своих набирать. Есть какие-то там бывшие ветераны спецподразделений — так называемые псы войны — но и те уже задумываются, как бы побыстрее свалить с Украины. Потому что она не оправдала их надежд.

Победа близко, победа за нами

Победа будет за нами. Это уже вопрос ближайшего времени, на мой взгляд. Россия переубедит союзников Украины из ныне нам недружественных стран в том, что пора заканчивать эскалацию конфликта и пора садиться за стол переговоров.

Источник фото: РИА «Новости»

Я думаю, в ближайшее время Украина перестанет существовать как государство и будет разделено на несколько частей. С Украиной никто разговаривать не будет. Украины уже фактически нет. Даже Польша заявила о готовности взять под контроль западные территории.

* «Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный на территории России.