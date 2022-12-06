Спецоперация 06 декабря 2022, 13:37 Контроль над действиями ВСУ назвали важным условием переговоров по Запорожской АЭС Замглавы МИД России Рябков заявил о позитивной динамике переговоров о безопасной зоне ЗАЭС РИА «Новости»

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Переговоры о создании на Запорожской АЭС зоны безопасности продвинулись. Новая встреча с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состоится, если удастся в том числе проконтролировать прекращение обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом объявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, которого процитировал ТАСС.

С российской стороны контакт с руководством и секретариатом агентства поддерживают МИД, Росатом и другие профильные ведомства.

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Рябков подчеркнул, что они обсуждают создание на территории Запорожской АЭС некоего режима, который обеспечивал бы безопасность самого объекта, жителей Энергодара и всей Европы.

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«Позитивная динамика в этом вопросе имеется», — сказал он на пресс-подходе в Госдуме.

Заместитель министра предупредил, что важным условием создания такой зоны безопасности стал контроль и проверка действий ВСУ — они не должны обстреливать атомную станцию. Он сказал, что если появится шанс на согласование «разумной схемы», то Рафаэля Гросси опять пригласят в Россию.

Гендиректор агентства отмечал, что Россия и Украина близки к заключению соглашения по зоне безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что страны ведут переговоры только через секретариат МАГАТЭ, а не напрямую.