Спецоперация 10 сентября 2023, 14:23 Контрнаступлению ВСУ предрекли скорое завершение из-за холодов Генерал ВС США Милли: для активного контрнаступления у Украины осталось 45 дней Министерство обороны Украины

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Украина сможет продолжать контрнаступление еще не более 30 дней, потому что погода будет мешать прорыву. Об этом изданию Би-би-си заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли.

«Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30-45 дней до плохой погоды, так что украинцы еще не закончили», — отметил военный.

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По его словам, холода будут мешать ВСУ маневрировать. Он также заявил, что США ожидали от Украины более эффективного и быстрого наступления.

Украинская армия начала контрнаступление 4 июня. ВСУ использовали военную технику НАТО для продвижения вперед, однако боевики не смогли добиться значимых успехов.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге 10 сентября, что украинская армия потеряла на Донецком направлении до 260 бойцов за сутки. ВС России отразили шесть атак на Запорожском направлении, два удара на Купянском направлении, а также по одной атаке на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.