Украина заявила, что «контрнаступление» переносится на будущий год. По мнению украинских властей, у ВСУ нет и 30% необходимого вооружения. Приблизительно за год армия сможет накопить некоторый запас — западные партнеры не спешат присылать новые пушки и ПТРК. Видимо, украинцы забыли, как взрываются склады с этими иностранными «подарками». Впрочем, количество западного оружия не переломит ход СВО.

Украина «отложила контрнаступление» на год

На Украине заявили о том, что пока вынуждены отказаться от «контрнаступления». По мнению украинских властей, их армия не имеет и 30% необходимого вооружения, а новые большие поставки от западных стран пока под вопросом. Основные военные планы Киева касаются следующего года, когда будут накоплены запасы оружия, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на международную деловую газету Financial Times.

При этом украинская армия достаточно часто получает из-за границы военные «подарки». Два дня назад немцы передали ВСУ инновационное оружие, которого еще нет на вооружении армии ФРГ. Военных Украины обучат с ним работать в Германии. Также были отправлены мины, зенитные и противотанковые комплексы, тонны нелетальной помощи и боеприпасов. Правда, предыдущие поставки — немецкие гаубицы, спустя месяц износились и потребовали дорогостоящего ремонта.

Кроме того, недавно ВСУ получили от Соединенных Штатов Америки еще четыре новые установки ракетных систем залпового огня HIMARS. До этого американцы передавали РСЗО и ракеты для них в июле. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий признал тесное сотрудничество с США при нанесении огневых ударов. Украинец также отметил, что 90% военной помощи его стране оказывает Польша.

Источник фото: РИА «Новости»

Западное оружие не поможет Украине

Крупные объемы западного вооружения не мешают его уничтожать в ходе специальной военной операции России на Украине. В среду, 3 августа, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что военные РФ уничтожили базу ВСУ в Львовской области. Там хранились вооружения и боеприпасы, поступившие из Польши.

Два дня спустя российские войска уничтожили на территории харьковского завода «Украинские энергетические машины» две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. В июле с помощью высокоточных ударов крылатых ракет «Калибр» российские войска разрушили склады и арсенал украинцев. Были разбиты несколько пусковых установок реактивных систем залпового огня «Град» и взорваны боеприпасы для 155-миллиметровых дальнобойных орудий М-777.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Запад только затягивает конфликт на Украине поставками оружия. Они провоцируют эскалацию напряженности в регионе, продлевая «агонию киевского режима» и умножая жертвы. Министр иностранных дел РФ также отметил, что цели спецоперации будут полностью выполнены.

Оружие Запада не остановит СВО

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «360» подчеркнул, что количество оружия, переданного Западом для нужд ВСУ, абсолютно ничтожно в масштабах той операции, которая проводится сейчас на Украине. Поэтому никакие военные поставки не способны как-то переломить ситуацию и критически сказаться на СВО.

Количество боеприпасов, которые идет к западному вооружению, очень невелико. Если российская армия расходует в сутки 150 тысяч различных артиллерийских боеприпасов, то ВСУ получили за время всего конфликта лишь 750 тысяч снарядов. Кроме того, еще один бич украинской армии — банальное воровство и продажа оружия. Анатолий Матвийчук. полковник в отставке

Полковник добавил, что украинская сторона действительно рассчитывает продлить противостояние с Россией до следующего года. Это единственный способ существования режима президента Украины Владимира Зеленского, заключил он.