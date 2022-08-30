Украинские войска попытались пойти в наступление в Николаевской и Херсонской областях, однако предсказуемо понесли большие потери, лишившись солдат и техники. Атаку инициировал сам президент Украины Владимир Зеленский, невзирая на протесты военных.

Контрнаступление провалилось

По прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского 29 августа ВСУ попытались провести контрнаступление на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. В результате они понесли большие потери: погибли более 560 украинских военнослужащих, уничтожены 26 танков, 23 боевые машины пехоты и девять боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. За сутки российские силы ликвидировали шесть складов с вооружением.

Представители украинских властей неоднократно анонсировали августовское контрнаступление ВСУ и заявляли о стягивании техники и подготовке плацдарма к атакам на территории, освобожденные Россией. При этом зарубежные специалисты негативно оценивали подобные планы. Эксперт в области безопасности Роберт Фарли предупреждал, что украинские Вооруженные силы потерпят сокрушительное поражение при попытке контрнаступления на юге страны и в Донбассе.

Фарли отмечал, что наступление не только приведет к потере новых территорий и разгрому ВСУ, но и вскроет слабые места в обороне. Кроме того, поражение может отбить желание у стран Запада поставлять Киеву новые партии оружия и помогать деньгами.

Зеленского поторопил Запад

Политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в разговоре с «360» напомнил, что о грядущем контрнаступлении ВСУ писали все кому не лень. Хотя советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признавал, что подобные сообщения — фейки.

При этом наступление, по-видимому, все же готовили. В итоге из-за очередных заявлений украинских властей в духе «Всех победим!» их поторопили из-за границы.

Видимо, западные партнеры Зеленского сказали ему: «Если говоришь, тогда делай». И вот была предпринята бесплодная попытка наступления на Херсонскую область. Потеряли массу живой силы, много танков, боевые машины пехоты, штурмовики и, соответственно, показали Западу, что ВСУ что-то могут, но не до конца Евгений Михайлов политолог, директор ЦСИ стран Южного Кавказа.

Политолог подчеркнул, что ни о каком эффекте неожиданности не может быть речи — российские войска готовы отразить любые атаки. Они не просто отбили контрнаступление, а фактически разгромили ВСУ по трем направлениям. Это катастрофа для украинской армии. Теперь Киев сможет пенять своим иностранным спонсорам на недостаточную помощь, ведь, по их мнению, в противном случае Украина наступала бы успешнее.

«Уже впрямую говорится, что Зеленскому доверия нет — сплошная коррупция и грабеж тех же поставок гуманитарной и военной помощи, распродажа на стороне. То есть просто идет накопление капиталов перед побегом у всей украинской хунты. Они думают, что им это поможет в каких-то странах, но это не так. В случае побега те же западные партнеры их найдут везде и накажут за то, что предали интересы Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Это произойдет неминуемо», — сказал Михайлов.

России известны все планы

Собеседник «360» напомнил и о противоречиях между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Скорее всего, сами военные не то что бы хотели предпринимать бессмысленную попытку контрнаступления, поэтому понадобилось прямое указание от президента страны. Он хотел показать Западу свою исполнительность в надежде на новые поставки оружия и денег.

Ситуация для киевского режима трагичная, попытки любых контрнаступлений будут плачевными. Они фактически выбивают из строя последние боеспособные части ВСУ, ведь для таких оперативных мероприятий нужны все-таки более-менее подготовленные части. А их у Украины осталось мало: профессиональный летный состав фактически весь разбит, многих профессиональных артиллеристов выбили контрбатарейной борьбой российские военные и Союзные войска Евгений Михайлов политолог, директор ЦСИ стран Южного Кавказа.

Как правило, все замыслы и планы украинского Генштаба благодаря отличной работе разведки сразу попадают в руки российских военных, подчеркнул политолог. Поэтому и о контрнаступлении на херсонском направлении было известно заранее. Скорее всего, после зачисток и окончания деэскалации ситуации на линии фронта ВС России не будут задерживаться и начнут продвигаться дальше в направлении Киева.

Что касается нового контрнаступления ВСУ, то, по мнению Михайлова, этого можно не ожидать. У них почти не осталось сил, однако наверняка будут попытки прорывов, выхода из окружения, которые Киев преподнесет публике как наступление.