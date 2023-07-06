Спецоперация 06 июля 2023, 22:33 Контрнаступление ВСУ сравнили с боями за Артемовск Глава ГУР Буданов оправдался за медленное наступление ВСУ сравнением с боем за Артемовск РИА «Новости»

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Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов решил оправдаться за медленное наступление Вооруженных сил Украины. Российская армия тоже не сразу взяла Артемовск, сказал он в интервью агентству Reuters.

По словам Буданова, украинская операция продолжается, однако успех стоит ждать чуть позже.

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«Я хочу напомнить вам это известную историю с Артемовском. Русские атаковали его более 10 месяцев. Наша задача немного больше и у нас немного меньше времени, чем 10 месяцев», — пояснил он.

Главком ВСУ Валерий Залужный в ходе телефонных переговоров с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли заявил, что украинское контрнаступление идет «согласно плану». А также он попросил у представителя США еще оружия и боеприпасов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устраивают медленные темпы продвижения войск в ходе наступления.