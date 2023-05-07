07 мая 2023, 18:36
Контрнаступление ВСУ подготовит почву для переговоров с Россией — СМИ
WSJ: возможное контрнаступление ВСУ может подготовить почву для переговоров с Россией
Контрнаступление ВСУ, если оно состоится, может ускорить начало переговоров России и Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, сославшись на европейских чиновников.
«Запланированное весеннее контрнаступление Украины может подготовить почву для переговоров между Киевом и Москвой к концу года, и Китай может помочь привлечь Россию за стол переговоров», — говорится в материале.
Реклама
Авторы статьи пояснили: речь идет о том, что ни одна из сторон не сможет продолжать боевые действия в течение неограниченного времени, особенно если они активизируются. Кроме того, Запад может захотеть проверить КНР в качестве посредника в улаживании ситуации.
Издание отметило, что готовность «поощрять» переговоры и искать в них роль Китая свидетельствует о сдвиге мышления Запада. Журналисты напомнили, что США скептически воспринимали возможность любого участия Китая в конфликте. Вероятно, западные страны уже не уверены, что смогут продолжать военную помощь Украине на необходимом уровне, и готовы идти на компромиссы.
ВСУ
Переговоры
Запад
Украина
Реклама
Реклама