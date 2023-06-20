20 июня 2023, 12:33
Контрнаступление ВСУ остановят за три недели
Депутат Картаполов: ВС России за три недели отразят контрнаступление ВСУ
Вооруженные силы России остановят контрнаступление Украины за три недели, а потом сами пойдут в атаку. Такой прогноз в эфире «Соловьев Live» дал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщило РИА «Новости».
«Такими темпами если будет продолжаться, я думаю, мы недельки через три успешно закончим это отражение и перейдем сами к активным действиям», — сказал он.
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Депутат подчеркнул, что пока военная кампания Вооруженных сил Украины шла так, как и ожидали в России.
Общие потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за неделю составили около 2,3 тысячи бойцов, 60 автомобилей, 40 артиллерийских систем и 30 бронемашин.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил о постоянной нехватке вооружений и недостаточной военной помощи со стороны Запада, сообщили «Известия». По его словам, оружие от партнеров получали каждый день, но пока армия остро нуждается в бронетехнике и артиллерийских снарядах.
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ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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