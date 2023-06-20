Спецоперация 20 июня 2023, 12:33 Контрнаступление ВСУ остановят за три недели Депутат Картаполов: ВС России за три недели отразят контрнаступление ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы России остановят контрнаступление Украины за три недели, а потом сами пойдут в атаку. Такой прогноз в эфире «Соловьев Live» дал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщило РИА «Новости».

«Такими темпами если будет продолжаться, я думаю, мы недельки через три успешно закончим это отражение и перейдем сами к активным действиям», — сказал он.

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Депутат подчеркнул, что пока военная кампания Вооруженных сил Украины шла так, как и ожидали в России.

Общие потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за неделю составили около 2,3 тысячи бойцов, 60 автомобилей, 40 артиллерийских систем и 30 бронемашин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил о постоянной нехватке вооружений и недостаточной военной помощи со стороны Запада, сообщили «Известия». По его словам, оружие от партнеров получали каждый день, но пока армия остро нуждается в бронетехнике и артиллерийских снарядах.