В Луганской Народной Республике оценили тактику украинских солдат. По словам представителя ЛНР в России Родиона Мирошника, Украина признала, что российские войска взяли под контроль всю Светлодарскую дугу. Об этом он написал в Telegram.

«Мы можем только приветствовать правильно избранную тактику ВСУ „контрнаступления в свою сторону“. Чем быстрее украинские боевики будут покидать наши города и поселки, тем быстрее на нашу землю вернется мир и спокойствие», — отметил Мирошник.

Бойцы ВСУ могли бы сдаться в плен, чтобы убедиться в правильности своего выбора, подытожил он. Напомним, Светлодарск освободили в конце мая. Накануне войска взяли под контроль Углегорскую ТЭС.

ВКС России уничтожили более 100 ракет для РСЗО HIMARS в Днепропетровской области. Эксперты полагают, что вскоре украинской армии нечем будет стрелять, поскольку запасы ракет на исходе.