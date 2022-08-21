Контрнаступление российких военных отобъет желание ВСУ бомбить ЗАЭС и Крым

Российские военные в рамках специальной операции на Украине полностью освоились в боевых действиях и в ближайшее время, возможно, проведут контрнаступление на позиции ВСУ с целью навсегда лишить их желания и возможности атаковать Крымский мост или Запорожскую атомную электростанцию, заявил политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Россия пресекла попытки наступления ВСУ

Из сегодняшнего брифинга Министерства обороны я бы отметил уничтожение более 100 тонн горючего в Запорожье. Некоторые задаются вопросом, мол, как так легко удалось уничтожить такой большой объем горючего и почему его не прятали. ГСМ и горючее у украинских военных заканчивается, возможно, это свежие поставки от спонсоров из бывших советских республик или от западных стран, обладающих возможностью переправить горючее.

Источник фото: РИА «Новости»

Хранилось оно, видимо, не сильно скрытно и требовалось для наступательных операций, которые ВСУ хочет провести, да не получается — то склады вооружений мы разгромим, то склады с ГСМ.

В боевых действиях грядет перелом

Работает разведка, мы не даем развивать наступательные действия, удивляться тут нечему. Наступает перелом в боевых действиях, и то, что сейчас ВСУ применяется тактика рассредоточения подразделений, чтобы меньше погибло людей, не выдерживает критики.

Научились работать в СВО

Разведка работает, мы в любом случае бьем так, чтобы погибали 100, 200, 500 человек. По одному человеку никто стрелять не будет. Отслеживаем передвижением групп и наносим удар. Это говорит не о случайности, а планомерной работе сил отслеживания. Это фактически происходит каждый день, научились работать, выслуживать, проводить контрмеры против ВСУ. Им помогает Запад со спутниками, а мы работаем сами.

Источник фото: РИА «Новости»

Готовится контрнаступление, после которого любые желания нацистов бомбить ЗАЭС или Крымский мост, обстреливать Севастополь отпадут. Думаю, в ближайшие дни мы увидим контрмеры.